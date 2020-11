Cinque punti in sette gare, terz'ultimo posto in classifica e una delle differenze reti peggiori della Serie A. L'avvio di campionato del Genoa non è stato certamente all'altezza delle aspettative di tifosi e dirigenza che dopo un quadriennio di patimenti speravano in una stagione di relativa calma. E invece, ancora una volta, il Grifone si trova a dover veleggiare nei bassifondi della graduatoria, costretto ad inseguire chi la precede.



Nonostante un andamento fin troppo lento, tuttavia, la posizione di Rolando Maran sulla panchina rossoblù non è al momento in bilico. Il tecnico trentino è stato fortemente voluto in estate dal presidente Enrico Preziosi, suo antico estimatore, e non basteranno un paio di scivoloni per far cambiare l'opinione del patron nei suoi confronti. A Maran, del resto, la dirigenza ligure riconosce una serie di attenuanti che ne hanno condizionato fin qui il cammino. A cominciare dallo tsunami Covid che ha travolto la squadra nelle scorse settimane lasciando pesanti strascichi in Criscito e compagni.



Ma anche il calendario non ha aiutato i rossoblù che finora hanno incrociato alcune delle formazioni più attrezzate e in forma del campionato. Tutti aspetti che giocano a favore della permanenza di Maran sulla panchina più calda d'Italia. Al rientro in campo dopo la sosta, tuttavia, l'allenatore dovrà dimostrare di aver invertito la marcia, magari già nello scontro salvezza con l'Udinese del prossimo 22 novembre.