Nessun ritorno al passato per Juraj Kucka.



A lungo inseguito nelle scorse settimane dal Genoa, che avrebbe voluto riportarlo in rossoblù sei anni dopo il suo addio, Il centrocampista slovacco ha trovato ieri l'accordo con il Watford, decidendo dunque di lasciare il Parma dopo due stagioni e la retrocessione in Serie B dei ducali.