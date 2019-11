Torna di moda una vecchia fiamma in casa Genoa.



Secondo quanto scrive la stampa sportiva turca, il Grifone sarebbe ormai ad un passo dall'acquisto dell'ex trequartista dell'Empoli Miha Zajc, già a lungo inseguito dai rossoblù nel suo periodo di militanza in Toscana.



Passato al Fenerbahce nel corso dell'ultimo mercato invernale, il 25enne sloveno era stato richiesto questa estate da Aurelio Andreazzoli che avrebbe voluto portarlo con sé in Liguria. La trattativa non andò in porto ma, ironia della sorte, potrebbe concretizzarsi adesso che il tecnico di Massa è stato nel frattempo sostituito da Thiago Motta.