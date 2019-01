Diversi club, sia italiani che stranieri, nelle scorse settimane hanno preso informazioni su Gianluca Lapadula. Nessuno di questi però ha finora deciso di affondare il colpo per il centravanti del Genoa.



Difficilmente tuttavia l'italo-peruviano continuerà la sua avventura in rossoblù, anche perché Cesare Prandelli non sembra intenzionato a puntare su di lui, come dimostra l'esclusione dal ritiro invernale in Spagna della scorsa settimana.



Una situazione che neppure la sempre più probabile partenza di Piatek verso la Milano rossonera sembra poter cambiare. Lapadula e il Genoa sono insomma sempre più lontani anche se resta ancora da capire quale sarà la prossima squadra dell'ex capocannoniere di Serie B.



Tra le ipotesi più gradite al giocatore, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe l'Udinese. Il club friulano malgrado il recente tesseramento di Stefano Okaka, sarebbe alla ricerca di un'altra punta d'esperienza e potrebbe decidere di puntare proprio sul ventinovenne torinese che dal canto suo accetterebbe di buon grado la destinazione.