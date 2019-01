Potrebbe essere l'Udinese la prossima tappa della carriera di Gianluca Lapadula.



Ormai epurato dal Genoa, non essendo stato neppure convocato per il ritiro invernale di Murcia in Andalusia, il centravanti piemontese è stato oggetto nelle ultime settimane di sondaggi da parte di diversi club sia di Serie A che di Serie B, oltre a qualche timido approccio operato da formazioni estere. Il suo desiderio tuttavia è quello di restare nel massimo campionato italiano dove peraltro potrebbe far comodo a Parma, Spal e Udinese.



Nonostante il recente sbarco in bianconero di Stefano Okaka la società dei Pozzo resta infatti alla ricerca di un ulteriore elemento d'attacco. E proprio quella friulana, secondo quanto riferisce Sportitalia, sarebbe la destinazione preferita dal giocatore.