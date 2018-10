Non conosce pace la sfortunata stagione di Gianluca Lapadula.



Ancora a secco di presenze in campionato per scelta tecnica, il centravanti del Genoa rischia ora un lungo stop a causa della distorsione alla caviglia rimediata ieri nel corso dell'amichevole contro la Virtus Entella.



Mai utilizzato da Ballardini nei primi due mesi di stagione, l'ex capocannoniere di Serie B sperava di avere qualche chance in più con l'arrivo sulla panchina del Grifone di Ivan Juric, colui che ne aveva fortemente sponsorizzato l'acquisto presso i dirigenti rossoblù nell'estate 2017. Una speranza che però rischia di rimanere tale dal momento che il guaio fisico accusato ieri da Lapadula appare, ad una prima impressione, un problema di non rapida soluzione. Per una tempistica più dettagliata circa i tempi di recupero saranno necessari ulteriori analisi alle quali verrà sottoposto il giocatore nelle prossime ore.



Un infortunio che rischia ora di compromettere anche l'eventuale cessione dell'italo-peruviano nel prossimo mercato. Rimasto a Genova in estate, nonostante per lui i sentori di una stagione ai margini della prima squadra fossero molti, Lapadula e la stessa dirigenza del Grifone speravano di poter trovare un nuovo club per lui già a gennaio. Un'ipotesi che adesso non appare più così scontata.