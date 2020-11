allenatore del Genoa, ha parlato quest'oggi ai microfoni del canale tematico rossoblù della sfida che attende domani i suoi ragazzi, opposti al Torino nel recupero della sfida non disputata lo scorso 3 ottobre a causa dell'emergenza Covid: “- ha dichiarato il tecnico trentino - L’ultima partita ci ha visto crescere sotto tutti i punti di vista, evidenziando ciò che avevo chiesto. Ora però, bisogna ulteriormente creare i presupposti per vedere altra crescita".Sulla collocazione temporale dell'incontro con i granata, capitato nel mezzo di un autentico tour de force per il Genoa, Maran non cerca alibi: ". Un mese fa stavamo vivendo un periodo davvero allucinante ed è andata così. La gara è stata messa in calendario domani, in un momento in cui siamo ancora al lavoro per trovare la giusta condizione, ma non mi piace lamentarmi. Preferisco guardare avanti, con fiducia”.Maran ha poi anticipato chevisto per la prima volta contro la Sampdoria potrebbe essere d'ora in poi il modulo prescelto dal suo Grifone: “Sicuramente. Volevo che fossimo più propositivi e lo siamo stati. Ma il sistema di gioco va sempre preso con le molle. Nella dinamica di una partita incontriamo sempre situazioni diverse e non esistono numeri fissi.e i concetti che dobbiamo mettere in pratica aldilà dei numeri".Il tecnico, infine, esclude che contro Sirigu e compagni si possa vedere all'opera qualcuno degli assenti nelle ultime uscite dei rossoblù: “Il fatto che siamo una delle squadre ad aver utilizzato più giocatori nel campionato la dice lunga su quanto abbiamo dovuto attingere per poter fare questo inizio di campionato. Poi auguriamoci che le cose possano andare meglio”.