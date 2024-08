Getty Images

Dovranno pazientare ancora un po' i tifosi del Genoa prima di vedere in campo con la maglia rossoblù il neo-acquistoIl centrocampista piemontese, il cui arrivo in prestito dalla Juventus è stato ufficializzato nella giornata di ieri dal club ligure, è ancora alle prese con isubito a fine luglio durante la tournée disputata in Germania con i bianconeri, quando rimediò unaUn guaio in via di risoluzione che il giocatore conta di smaltire completamente nel giro di qualche giorno., comunque,nella gara valida per il terzo turno di Serie A. Anche perché la successiva sosta del campionato consiglia lo staff medico e sanitario del Genoa a procedere con cautela, dando al ragazzo il tempo necessario per ristabilirsi pienamente.

A questo punto la data segnata in rosso sul calendario di Miretti diventaalla ripresa del campionato dopo la pausa per lasciare spazio agli impegni delle nazionali.