Se non è rivoluzione poco ci manca. Per tre centrocampisti approdati al Genoa nei giorni scorsi, altrettanti interpreti del ruolo sono destinati prossimamente a salutare la Liguria. Dopo gli arrivi in serie di Saponara, Agudelo e Schone, sfoltire la rosa soprattutto nel reparto centrale del campo è diventata una delle priorità degli uomini mercato rossoblù.



Secondo il Secolo XIX i principali candidati a svuotare il proprio armadietto sono lo svedese Hiljemark, non a caso non convocato per la terza parte ritiro prestagionale in programma da quest'oggi in Emilia , il brasiliano Sandro, di rientro dal prestito all'Udinese ma fuori dai progetti di Andreazzoli, e il polacco Jagiello. Se per quest'ultimo, scovato lo scorso gennaio in Polonia ma approdato al Genoa soltanto un mese fa, è prevedibile una sistemazione temporanea possibilmente in Italia che gli permetta di prendere graduale confidenza con il nostro calcio, per gli altri due si cercheranno soluzioni definitive.