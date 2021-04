In appena quattro giorni Goran Pandev ha festeggiato le 150 presenze con la maglia del Genoa e i 100 gol in Serie A. Due traguardi straordinari, macchiati al termine della settimana da un piccolo neo.



L'ammonizione subita nel corso della sfida di sabato scorso contro lo Spezia costerà infatti al fantasista macedone un turno di stop per squalifica. Contro la Lazio un Grifone ancora alla ricerca della matematica permanenza in Serie A dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma. Una brutta notizia per Davide Ballardini ma anche per il diretto interessato.



Da ex della sfida, infatti, Pandev ci teneva particolarmente ad essere presente domenica all'Olimpico. Anche perché quella sarebbe potuta essere con ogni probabilità la sua ultima apparizione nello stadio romano. L'intenzione di abbandonare il calcio giocato a fine stagione è infatti sempre più plausibile e non poter calcare per l'ultima volta quel prato verde che per cinque stagioni è stato casa sua rappresenta un piccolo rammarico per il trentasettenne di Strumica.