Meglio di così la stagione 2019-20 per Mimmo Criscito probabilmente non poteva cominciare.



Messa alle spalle la travagliata annata passata, nella quale anche il ragazzo di Cercola ha pagato spesso dazio come il resto della squadra, il capitano rossoblù è tornato a giocare su livelli altissimi, confermando di essere un leader non solo nello spogliatoio ma pure in campo. E non è un caso se dopo aver realizzato il primo gol ufficiale della stagione, contro l'Imolese in Coppa Italia, l'esterno campano si sia ripetuto altre due volte in campionato, sempre dagli undici metri, contro Roma e Atalanta. Reti che lo consacrano al momento come il miglior goleador del collettivo di Andreazzoli ma che hanno permesso a Criscito anche di raggiungere altri due importanti primati.



Il penalty messo a segno contro i bergamaschi, seppur illusorio ed inutile ai fini del risultato finale, ha comunque garantito al numero 4 rossoblù di realizzare il suo quindicesimo gol con la maglia del Grifone, diventando il difensore più prolifico nella storia del club più antico d'Italia. Inoltre la stessa massima punizione è stata l'undicesima battuta da Criscito che nella sua carriera professionistica non ha mai fallito un tiro dal dischetto, mantenendo perfetta la propria percentuale di realizzazione.



Segnali importanti, che vanno aldilà delle fredde statistiche, per il Genoa che sta nascendo. Ma messaggi altrettanto significativi anche in chiave azzurra dove dopo qualche mese di dimenticanza forse Roberto Mancini è tornato ad annotare il nome di Criscito sul proprio taccuino.