Sembra esserci qualcosa di vero dietro al presunto interesse dell'Inter per Christian Koaume.



Il nome del giovane attaccante del Genoa sarebbe stato inserito da Antonio Conte nella lista dei giocatori che il tecnico pugliese vorrebbe avere con sé già il prossimo gennaio. Ma, secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, l'ivoriano rappresenterebbe solamente una soluzione di ripiego nel caso i nerazzurri non riuscissero a portare a Milano Olivier Giroud.



Solo nel caso in cui il tentativo di affondo nei confronti del francese del Chelsea non dovesse avere esito positivo, gli uomini di Steven Zhang si butterebbero su Kouame, magari girando ai rossoblù il cartellino di Matteo Politano.