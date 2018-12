Il gol segnato ieri sera da Kris Piatek alla Roma, valso il momentaneo 1-0 del Genoa sui giallorossi, ha permesso al bomber polacco non solo di riprendersi la vetta solitaria della classifica dei cannonieri di Serie A , staccando di una lunghezza Cristiano Ronaldo, ma ha consentito allo stesso attaccante di interrompere un digiuno che durava dallo scorso 7 ottobre.



Erano infatti 70 giorni che Piatek non riusciva ad andare a segno su azione. L'ultima volta capitò nella gara interna contro il Parma, poi persa 3-1 dai genoani, una sconfitta che valse la panchina a Davide Ballardini. Era il settimo turno del campionato e il centravanti del Genoa con quella zampata in area piccola poneva fine ad una striscia realizzativa record iniziata alla prima giornata.



Dopo di allora Piatek ha trovato la via della rete in altre quattro occasioni, prima di ieri sera, tra campionato e Coppa Italia, contro Sampdoria, Entella, due volte, e Spal, ma sempre in casa e soprattutto sempre su rigore.