Prima di approdare alla Roma la scorsa estate Nicolò Zaniolo è stato ad un passo dall'essere un giocatore del Genoa.



A rivelare l'inedito retroscena di mercato è stato ieri sera il presidente dei rossoblù Enrico Preziosi che ha margine di un evento benefico ha spiegato come nel corso della trattativa con l'Inter che ha portato Eddie Salcedo in nerazzurro e Ionut Radu al Grifone era stato inizialmente inserito anche il talento poi passato alla Roma: "Potevo prendere o lui o Vailetti, nostro difensore ora al Crotone. Avevo già tanti attaccanti, ho deciso per un giocatore per la retroguardia, che sono convinto farà benissimo".