Genoa, primi sprazzi di Vitinha. Il riscatto è complicato ma non impossibile

Marco Tripodi

Il sinistro chirurgico spedito sabato sera nell'angolino alla destra di Michele De Gregorio si è rivelato inutile alla causa del suo Genoa, uscito comunque sconfitto dalla sfida interna con il Monza. Ma il primo gol in Italia di Vítor Manuel Carvalho Oliveira, per tutti da sempre semplicemente Vitinha, potrebbe risultare al contrario molto utile al calciatore portoghese.



L'azione che ha portato al momentaneo 2-2 rossoblù ha infatti permesso di mettere in luce l'estremo potenziale tecnico e realizzativo dell'attaccante arrivato a gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia. Dopo i 20 minuti complessivi disputati con Atalanta, Empoli e Napoli e la panchina scaldata per tutti e 90 i minuti con l'Udinese, nelle ultime due gare l'ex Braga ha avuto l'opportunità di aumentare il proprio minutaggio. Prima giocando l'ultima mezzora contro l'Inter, poi disputando l'intero secondo tempo con i brianzoli. E tanto gli è bastato per lasciare subito il segno in entrambe le gare.



Ancor prima di bucare la porta del Monza, infatti, Vitinha era riuscito a fare altrettanto con quella dei nerazzurri. Un gol simile a quello messo a segno cinque giorni dopo, giunto con la complicità di Sommer e che sarebbe valso anche in questo caso il 2-2 in doppia rimonta al Grifone. Sarebbe perché un giusto fuorigioco ne ha annullato ogni effetto. Tutti tranne uno. Anche in quel frangente il portoghese ha dimostrato di essere un attaccante pungente che sa sentire la porta e soprattutto sa centrarla. Doti preziose che appartengono a chi nel calcio sa fare la differenza.



Doti che, se confermate nei prossimi due mesi, potrebbero consentire a Vitinha di conquistare la fiducia totale da parte del Grifone. Il suo riscatto non è esattamente a buon mercato. Il Marsiglia, che nell'estate 2022 lo acquistò dal Braga per la cifra record di 30 milioni di euro, ha concesso al Genoa di accettarne cinque di meno a luglio nel caso in cui i liguri dovessero decidere di renderlo rossoblù a tutti gli effetti. Una cifra enorme che, sommata al regime di saldo zero in cui dovrà agire il Genoa nel prossimo mercato, rende complicato ogni discorso. A provare a semplificarlo ci penserà Vitinha, cercando di scaraventare in fondo alla rete ogni palla che passa dalle sue parti. Come ha già fatto contro Inter e Monza.