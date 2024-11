Getty Images

Genoa, problema muscolare per Vasquez: non partirà con il Messico

Redazione CM

13 minuti fa



Brutte notizie in casa Genoa. Dopo la partita contro il Como, Johan Vasquez ha accusato un problema muscolare alla coscia destra che gli impedirà di rispondere alla convocazione del ct del Messico Javier Aguirre. Il difensore rossoblù salterà la doppia sfida contro l'Honduras, valida per i quarti di finale di Concacaf Nations League.



Alla ripresa degli allenamenti, prevista per martedì 12 novembre, come riporta Telenord, Vasquez verrà sottoposto agli esami strumentali che accerteranno la reale entità dell'infortunio. Con la speranza, per Alberto Gilardino, che si possa trattare di un infortunio recuperabile entro la partita con il Cagliari del 24 novembre.