Ivan radovanovic cavalca rade krunic nei desideri di mercato del Genoa.



Dopo settimane divani inseguimenti, culminati con un paio di offerte arrivate a sfiorare i 10 milioni di euro virgola nei confronti del regista bosniaco dell'Empoli Il Grifone sembra aver deciso di mollare definitivamente la presa su krunic spostando il proprio obiettivo altrove. Con un reparto centrale in totale emergenza Tra infortuni e partenze, i Rossoblu devono assolutamente rimpolpare la propria linea mediana, possibilmente inserendo in organico giocatori già pronti ed esperti. Un Identikit che corrisponde alla perfezione con quello di Radovanovic.



La scorsa estate il Genoa aveva provato a portare in Liguria il mediano serbo del Chievo Non riuscendo però a convincere la dirigenza Veronese a privarsi del ragazzo. L'impressione è che questa volta le cose possano cambiare e che il trentenne di Belgrado sia ormai prossimo a vestire il rossoblù.