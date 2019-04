Non sarà una partita come le altre quella che Andrei Radu affronterà questa sera con il suo Genoa. Al Ferraris arriverà l'inter, squadra del passato e con ogni probabilità anche del futuro, del giovane portiere rumeno.



Il 22enne balcanico è infatti cresciuto nel settore giovanile della Beneamata e secondo quelli che sono gli accordi in essere tra i due club potrebbe tornare alla Pinetina qualora i nerazzurri dovessero decidere di esercitare il diritto di riscatto in essere sul suo cartellino.



Radu si è trasferito a Genova la scorsa estate per 9 milioni di euro ma l'accordo tra rossoblù e nerazzurri prevede la possibilità per lui di rientrare alla base qualora l'Inter decida di mettere sul piatto il prossimo giugno 12 milioni. Cifra che salirebbe a 16 nel caso questo diritto venisse esercitato nell'estate 2020. La società di Suning dunque non perde di vista il biondo estremo difensore, protagonista di una buona annata nella sua prima stagione in Serie A. Anzi nelle intenzioni del club Radu rappresenta l'erede ideale di Handanovic, tanto che in dirigenza c'è chi spinge per riaverlo a Milano già l'anno prossimo, facendolo crescere all'ombra dello sloveno prima di affidargli la titolarità dei pali. Essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro la presenza di Radu in rosa tornerebbe inoltre utile anche ai fini della compilazione delle liste UEFA. Un ulteriore motivo per scommettere su di lui.



Stasera però il portiere non concederà sconti ai suoi probabili prossimi compagni. Anche perché nella sua testa c'è l'idea di cancellare quel pesante 5-0 rimediato nella gara di andata a San Siro. Un passivo che rappresenta la peggior prestazione in termini numerici della sua fin qui breve carriera.



In attesa di capire se davvero tornerà a servire la causa nerazzurra, Radu farà di tutto per rendere la vita complicata a quei colori che tra qualche mese potrebbero essere di nuovo suoi.