Badelj sì, Ekuban no. Notizie contrastanti in arrivo dall'infermeria per Alexander Blessin.



Se per il croato il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide con Spal e Cagliari è ormai alle spalle, come dimostra la sessione di allenamento che lo ha visto protagonista ieri, per l'italo-ghanese, assente da prima della sosta, il tempo del rientro è ancora lontano.



Ekuban salterà certamente la gara di sabato prossimo a Cosenza e probabilmente anche quella con la Spal di Coppa Italia del 18 ottobre. La speranza di Blessin è di poterlo riavere a disposizione contro la Ternana, sabato 22 o al massimo per l'impegno di sette giorni più tardi con il Brescia.