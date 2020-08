Ecco la nostra nuova Kombat Pro 2021 Away.



La nostra strada. Nel segno della novità. Nel rispetto della tradizione. #KAPPASPORT #LANOSTRASTRADA pic.twitter.com/d7vEV8W8V9 — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 22, 2020

Dopo la 'Zena' ecco la 'Kombat Pro 2021'. Dopo la terza maglia ufficiale, quella con tinte richiamanti il jeans presentata due settimane fa, il Genoa ha svelato questa mattina attraverso i propri canali social anche la seconda divisa che la squadra vestirà nella prossima stagione.Una maglia creata pensando alla tradizione ma il cui disegno in realtà è decisamente innovativo, almeno per il club più antico d'Italia.. Rispetto a precedenti modelli, tuttavia, la striscia bicromatica è disposta al centro in posizioneanziché orizzontale. Rossoblù è anche il bordo del giro collo, privo di baveri. Sul petto, ai lati della banda, spiccano a sinistra il logo ufficiale del club e a destra quello dello sponsor tecnico, la Kappa. Marchio quest'ultimo presente anche sulle spalle e sulle maniche.Sul retro del colletto, infine, la dicitura 'Il club più antico d'Italia', vergato in corsivo ed in tinta blu.