100 gol in Serie A, 27 gol il Genoa.



All'indomani del raggiungimento del prestigioso traguardo da parte di Goran Pandev, il club rossoblù ha voluto omaggiarlo pubblicando sul proprio canale YouTube tutte le prodezze messa a segno con la maglia del club più antico d'Italia.



Una carrellata che prese il via il 15 aprile 2017 contro la sua ex Lazio e che si è protratta fino a ieri sera, culminando nella doppietta realizzata al Benevento.



Buona visione!