Prima della sfida contro l'Atalanta, il difensore del Genoa Cristian Zapata ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ancora un'altra volta siamo rivali, sarà un duello molto difficile contro di lui. Ci sentiamo ogni tanto ma abbiamo stima l'uno dell'altro. Sull'errore in un Sampdoria-Milan del 2017 che favorì mio cugino? E' stato difficile, è stato errore, ma è il calcio, oggi sarà un'altra sfida e speriamo di vincere noi. Ma quello capita solo una volta, non capita più".



Poi a Dazn: "Duvan? Sa che sarà difficile sia per me che lui, speriamo di poter vincere questa sfida. Marcarlo è difficile, conosco le sue capacità e sarà un duello complicato"