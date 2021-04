, storico allenatore e tra i primi a scoprire il genio di, ha parlato del momento del, di Gattuso e di altri argomenti relativi al mondo partenopeo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:- "Stiamo cercando di suicidarci tirando fuori tanti nome e destabilizzando Gattuso. Non mi meraviglia, anzi paradossalmente mi meraviglio del fatto che ci si stia giocando la Champions. A Gattuso e ai giocatori sono state create trappole di proposito. Piaccia o non piaccia, giochi bene o male, gli hanno creato un sacco di difficoltà. Ci sono dei poveracci che stanno cercando di pugnalarlo alle spalle. Ma Gattuso ne uscirà alla grande".- "Gattuso protetto dalla stampa? Non è vero, adesso forse ma fino a ieri no. E ripeto, lo si criticava di proposito: c’erano mandanti ed esecutori. Poi un giorno, se mi gira, faccio nomi e cognomi".- "Ho seguito le ultime settimane perché sono molto amico di Semplici, ottimo allenatore e un vero signore. Con lui la squadra è cambiata. Lo stesso Pavoletti è diventato un trascinatore, una cosa che mi aspettavo da Nainggolan. Il Napoli però potrebbe vincere".- "Non mi sostituisco a Gattuso ma credo che il Napoli possa partire con Mertens all’inizio, dovrà cercare di fare la partita con un palleggiatore".- "Il Napoli per essere matematicamente sicuro deve vincerne almeno 4 ma secondo me anche in caso contrario andrebbe dentro. Io fui esonerato dopo una finale di Coppa Italia e un piazzamento UEFA. Perché? Bisogna chiederlo a chi mi ha pugnalato alle spalle. Mertens deve rimanere sempre”.