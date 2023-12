Quando il Bologna aveva venduto Arnautovic qualcuno storceva il naso, "ora non hanno più attaccanti titolari" analizzava qualcuno. In pochi, quasi nessuno, si ricordavano di Joshua Zirkzee. A dargli fiducia è stato Thiago Motta, che gli ha messo in mano l'attacco del Bologna e non avrebbe potuto fare scelta migliore.: prima l’assist di tacco volante a Beukema, poi tunnel a un avversario e filtrante per Ndoye che con uno scavetto elimina l'Inter.- Oggi Zirkzee è un nove, un dieci e anche un sette. Stasera si è trasformato nel fantasista che con un tocco di magia ti mette davanti alla porta. Qualcuno già lo paragona a Ibra, lui lavora a testa bassa e il Bologna si gode il suo gioiello. Intuizione di Giovanni Sartori, un dirigente che quando si muove difficilmente sbaglia:LA CLAUSOLA BAYERN - Da lontano anche Thomas Tuchel sta seguendo la sua crescita, il Bayern può usufruire di una clausola secondo la quale ha il diritto di pareggiare eventuali offerte per provare a riportarlo in Germania, anche se il giocatore vorrebbe continuare a giocare in Serie A., ma da qui alla fine della stagione potrebbe aumentare ulteriormente. Tra tunnel, assist e gol.