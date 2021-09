Ciccio Graziani parla a Radio Kiss Kiss della lotta scudetto: "​Il Napoli, per me, quest'anno deve puntare allo scudetto. La Juventus non è più quella degli anni scorsi, anzi per me si è indebolita. La squadra azzurra deve approfittare per puntare tutto sul titolo, perché d'altronde ha preso Luciano Spalletti, una vera garanzia. In prima fila c'è l'Inter, poi dietro ci metto Napoli, Milan, Roma e Lazio. La Juventus è staccata".