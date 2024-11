Gyokeres ne fa altri 4: "Triste che Amorim se ne vada. Io con lui al Man United? Non lo so, ora sono qui"

Getty Images

Ormai le mani davanti alla bocca non riescono più a contenere lo smisurato potere realizzativo di. Il poderoso centravanti svedese dellole deve aprire e lasciar trasparire tutta la propria gioia dopo. Dieci, come le vittorie dei biancoverdi di Ruben Amorim. Dieci, come i giorni che passeranno prima che il tecnico portoghese si trasferisca definitivamente al Manchester United. Dieci (circa), come i milioni di clausola rescissoria pagati dai Red Devils per separare allenatore e super bomber dell'Estadio Josè Alvalade.

Con le ultime quattro segnature,Sono numeri da vertigine, assolutamente fuori scala per il campionato portoghese, dove il secondo miglior marcatore, il pur ottimo Samu Omorodion del Porto, è "appena" a 7 in 10. Meno della metà.Eppure, la magia potrebbe spezzarsi.: se è rimasto, nonostante un 2023/24 da fenomeno, è stato solo per gratitudine verso i due.

. Ci alleneremo allo stesso modo e manterremo la stessa fiducia nella squadra. Gli auguriamo tutti il meglio", le dichiarazioni del bomber dopo il 5-1 all'Estrela, sigillo finale di Araujo. Più intenso il virgolettato dello stesso Amorim, ormai alle battute finali con il club della Capitale lusitana:Il timone passerà a Joao Pereira, che verrà promosso dalla squadra B, e comincerà una nuova era. Nel segno dei gol di Gyokeres per ancora due mesi almeno, poi si vedrà...