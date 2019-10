Da Foggia a Il Cairo, nulla di nuovo per chi è abituato a viaggiare: "Sono nato in Italia, poi a 4 anni mi sono trasferito in Germania con la mia famiglia e 10 anni dopo siamo andati in Belgio" racconta"Qui si sta benissimo, ci sono grandi città dove convivono ricchezza e povertà. L'Egitto ha una storia importante e i suoi abitanti sono orgogliosi del loro passato"."Più intensamente rispetto a come si vive in Italia. L'Al Ahly è il club più titolato d'Africa e ha 60 milioni di tifosi in tutto il Paese. Io sono il primo preparatore dei portieri straniero nella storia del club, ma non pensavo di diventare così famoso. Addirittura la gente mi ferma per strada chiededomi autografi e selfie come se fossi un giocatore. Mi sento un po' Cristiano Ronaldo"."Vogliono sempre vincere, è come se parlassimo di Real Madrid o Juventus. In bacheca hanno 41 campionati, 36 Coppe d'Egitto, 8 Champions League e un'altra marea di trofei"."Questo col quale sto lavorando all'Al Ahly. Si chiama Mohamed El-Shenawy ed è stato il migliore in campo nella partita tra Egitto e Uruguay all'ultimo Mondiale. E' alto 194 cm, è bravo nelle uscite e ha grandi riflessi. Secondo me è già pronto per il salto in Europa"."Donnarumma. E' un portiere giovane e completo, l'unico difetto sono i piedi. Ma non è facile gestire una pressione così alta come quella che sta gestendo lui, specialmente per un ragazzo così giovane"."Lui è italiano come me, ha origini calabresi. Abbiamo lavorato insieme per sei anni. Il Genk è una buona squadra: davanti ha Samatta che è sempre pericolo, a centrocampo c'è Berge che per me è fortissimo, e dietro Dewaest è un gladiatore. Non hanno cominciato benissimo il campionato, nell'ultima partita si sono fatti rimontare tre gol dal St. Truiden prima che l'arbitro sospendesse la partita per lancio d'ogetti in campo. Il problema è che subiscono tanti gol perché giocano in avanti. Il Napoli è la squadra italiana più forte dopo la Juventus, se non sottovaluta l'avversario non avrà problemi a fare risultato"."Quando era in Serie A e B sì, ora meno. Ma il mio obiettivo è lavorare in Italia. Ho la casa a Pistoia, quando finirò quest'avventura tornerò lì alla ricerca di un club"."Mia figlia è sposata da 14 anni con suo figlio. Noi abbiamo buoni rapporti, ma non ci vediamo molto".