A Lugano nessuno dei due ha preso parte al match amichevole contro i padroni di casa svizzeri ma la curva, che si è presentata allo stadio Cornaredo, ha espresso una decisa presa di posizione:, che sta affrontando un momento molto particolare della sua vita. Da Lugano, insomma, la prima diversità la mettono in bella vista proprio i tifosi, che probabilmente tratterebbero diversamente la questione Nainggolan rispetto al caso Icardi.Un'idea che forse, giorno dopo giorno, sta prendendo forma anche in Antonio Conte, perchéIl "Ninja" è tirato a lucido, in forma come non lo si vedeva da tempo e in questo centrocampo che ha ancora un disperato bisogno di leadership e qualità, la sua presenza è ancora indispensabilecon una ritrovata fame e con il desiderio di non lasciare l'Italia, nonostante Marotta lo abbia accompagnato alla porta con le sue parole. Ma quella indicata dall'amministratore delegato è una direzione che il centrocampista non intende prendere e per questo sta facendo di tutto per riscrivere il proprio futuro convincendo Antonio Conte, invece poco convinto da Icardi.L'altra differenza tra Icardi e Nainggolan potrebbe riguardare la tournée cinese:Dalla società spiegano come nulla sia cambiato rispetto ai programmi illustrati alla conferenza di Conte, ma intanto la tifoseria si è schierata accanto al centrocampista e anche