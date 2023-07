L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha avuto modo di apprezzare alcuni giocatori della Sampdoria durante la sua esperienza in blucerchiato. Per questo motivo, pare che il tecnico rossoblù abbia inoltrato alla sua proprietà una 'lista della spesa' che comprende parecchi giocatori del club genovese.



Secondo Il Secolo XIX Ranieri avrebbe chiesto nei giorni scorsi al Cagliari di muoversi per il terzino sinistro Tommaso Augello e per l'attaccante Manolo Gabbiadini. Di recente però il mister avrebbe suggerito alla dirigenza un nome nuovo, ossia quello di Bartosz Bereszynski. Il laterale destro, dopo aver vissuto gli ultimi sei mesi a Napoli, è tornato a Genova ma a breve potrebbe lasciare nuovamente la società doriana. Su Bereszynski però i movimenti non mancano: il terzino avrebbe ricevuto alcuni contatti anche da società di Bundesliga.