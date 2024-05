Il Caldiero Terme vola in Serie C: prima volta in 91 anni di storia

I gialloverdi hanno preceduto in classifica il Piacenza, giungendo al professionismo per la prima volta in 91 anni di storia.Con il Piacenza bloccato sul 2-2 dal Varesina, il Caldiero ha vinto 2-4 in trasferta sul campo del Villa Valle., grazie a 23 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, totalizzano 77 punti: decisivi quelli dello scontro diretto col Piacenza che i veneti si sono aggiudicati a marzo.

, attaccante classe '91 autore di 18 gol in stagione. Una bandiera del club che ha vissuto la scalata della squadra dall'Eccellenza alla Serie D, indossando la stessa maglia per 7 anni.