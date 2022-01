Gabriele Cirilli, furia da tifoso. Il comico, di chiara fede juventina, ha seguito con grande passione la finale di Supercoppa italiana, persa all'ultimo minuto dei tempi supplementari contro l'Inter, e ha pubblicato una serie di messaggi che prendono di mira i nerazzuri. Dalla telecronaca, con un pacato "I telecronisti sarebbero da radiare … Basta interisti a fare la telecronaca", fino a "La Juve è maltrattata dagli arbitri perché l'Inter è una squadra mafiosa" e "Barella buffone: si tuffa, ci ridono anche all'estero e questo ha psicologicamente ucciso l'arbitro che non vedeva l'ora di dare rigore", per concludere con "L'Inter è talmente antipatica che solo uno come Inzaghi poteva prendere".