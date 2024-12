Il "giallo" della pallonata all'arbitro Marchetti: non è stato colpito da Thiago Motta

In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A, che dovrà esprimersi anche sulla condotta dell'allenatore della Juventus, emergono nuovi ed importanti dettagli in merito ad uno degli episodi più discussi in questo fine settimana di campionato.tratte dalle riprese televisive della sfida dell'Allianz Stadium, trasmesse anche da DAZN,In realtà, come si evince dalle immagini provenienti da un'altra angolazione e che a loro volta stanno impazzando su X e non solo, si può chiaramente notare come, subentrato a partita in corso all'infortunato Cambiaso.per il fallo fischiato nei confronti dell'attaccante del Bologna Ndoye.Il risultato della partita tra Juventus e Bologna era sull'1-0 per i rossoblù in quel momento e soltanto pochi istanti dopo la formazione allenata da Vincenzo Italiano avrebbe trovato la rete del momentaneo raddoppio. Il match, con Motta costretto ad osservare il prosieguo dalla tribuna, si è poi concluso sul 2-2 grazie alla rimonta confezionata da Koopmeiners e Mbangula.