Il Manchester United esonera ten Hag, è ufficiale: van Nistelrooy tecnico ad interim

Dopo ore di consultazioni sulla posizione dell'olandese successive alla sconfitta di ieri contro il West Ham, la quarta nelle prime nove giornate di campionato,Questa: “Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra. Erik era stato nominato nell'aprile 2022 e ha portato al club due trofei, la Carabao Cup del 2023 e la FA Cup 2024. Siamo riconoscenti a Erik per tutto quello che ha fatto in questo periodo e gli auguriamo il meglio per il futuro. Ruud van Nistelrooy assumerà il ruolo di tecnico della prima squadra ad interim, supportato dall'attuale staff, in attesa che venga scelto un nuovo allenatore permanente”.- a pari merito con quella della stagione 2019/2020 -Anche in Europa League il percorso della sua squadra era stato sin qui tutt'altro che esaltante, col triplice pareggio con Twente, Porto e Fenerbahce. Nelle ultime 8 partite ufficiali, il club inglese ha raccolto appena una vittoria - il 2-1 in rimonta sul Brentford del 19 ottobre scorso - pareggiando in cinque occasioni e perdendo due volte.