Esuberi da vendere, che possono portare fondi importanti da investire sul mercato. Manca un mese alla fine della finestra estiva, un tempo sufficiente per permettere al Milan di lavorare e chiudere gli ultimi colpi. Nella testa di Boban-Maldini-Massara c'è l'idea di regalare a Giampaolo un centrocampista di qualità (Praet) e un attaccante che possa giocare sia accanto a Piatek, sia da trequartista (Correa), due arrivi, per ovvie ragioni di bilancio, legati alla cessioni. Per comprare (ancora) il Milan deve vendere e fare cassa, soldi che potrebbero arrivare dagli addii di André Silva (attenzione al Southampton), Kessie, Biglia e di due terzini.



LO SCENARIO - A sinistra, infatti, c'è grande affollamento. Theo Hernandez, arrivato dal Real Madrid, si è aggiunto a Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic, arricchendo la categoria "terzini sinistri". Ora sono in quattro per una maglia, francamente troppi, due di questi sono destinati a fare la valigia. Molto dipenderà dalle offerte ma ad oggi chi ha meno chance di partire è lo svizzero, arrivato due estati fa dal Wolfsburg. Ricardo piace a Giampaolo, che ne apprezza l'applicazione e la duttilità, non sono invece delle prime scelte Laxalt e Strinic. Entrambi sono sul mercato, il primo ha corteggiati in Premier League (in quest'ottica la prossima sarà una settimana decisiva), per il secondo si cerca una soluzione. Insieme costano al Milan circa 7 milioni di euro lordi d'ingaggio a stagione.