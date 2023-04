Una stagione che sembrava altalenante ma che, nella serata di ieri, si è accesa come un fulmine a ciel sereno., specialmente in campionato dove i rossoneri, prima della gloriosa trasferta di Napoli vinta per 4-0, avevano subito un netto rallentamento e ridimensionamento delle ambizioni europee. Ambizioni che sono tornate in auge grazie al successo di ieri che ha proiettato il club di via Aldo Rossi nuovamente al 3° posto, in piena lotta per la qualificazione alla Champions League.– La doppietta di Leao ha dato prova, ancora una volta, dell’esplosività e della classe smisurata dell’ala portoghese. La giocata di Saelemaekers nasce da una combinazione ed un movimento della retroguardia lineare che ha liberato Calabria sulla fascia, poi abile a passare la palla al belga che si è inventato una perla nello stadio intitolato ad uno dei più grandi di sempre.. Sempre al posto giusto ed al momento giusto, ha deliziato il pubblico dell’ex San Paolo con dribbling sopraffini e giocate di classe. Da uno di questi nasce il vantaggio firmato da Leao.. Brahim non ha poi concluso la sua partita – complice un piccolo infortunio – ma ha dato sicuramente prova di meritarsi un palcoscenico importante come quello rossonero.dopo il prestito biennale dal Real Madrid. Una missione tutt’altro che semplice e scontata. Certo, il Milan ha puntato forte sul suo talento, consegnandogli anche la maglia numero 10. Il fascino dei Blancos rimane anche perché una consacrazione nel club più titolato al mondo, diventerebbe il trampolino di lancio definitivo della sua giovane ma già illustre – a livello di club – carriera, dandogli anche lo slancio per conquistare la maglia, tanto desiderata, della nazionale spagnola.. Già nelle scorse settimane si era iniziata ad intavolarsi una trattativa tra il Real e l’entourage del classe ‘99 da cui sono filtrate sensazioni positive per un rientro alla casa base. Ma da qui ad una certezza definitiva ci sono ancora due mesi di continui incontri e colloqui.– tramite accordo verbale. Una cifra che, se rimodulata verso il basso, aprirebbe maggiormente uno scenario di permanenza per Brahim a Milano.