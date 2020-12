"Per lasciarlo andare a gennaio servono 50 milioni". Il patron dello Slavia Praga Jaroslav Tvrdík gongola quando parla di, un colpo di mercato destinato a far parlar di sé per molto tempoE' successo tutto, rapidamente, in un anno, il 2020, maledetto per tutto il pianeta,Dalla Francia, dal decaduto Thonon Évian Grand Genève FC, dove è arrivato direttamente da una scuola calcio senegalese affiliata al club delle Alpi, alla Repubblica Ceca il salto è stato improvviso, l'adattamento, nonostante i problemi di lingua, sorprendente. Sima ha convinto con i gol, prima nella seconda serie ceca, con il FK MAS Táborsk, poi con lo Slavia Praga. Preso per giocare nella formazione B, ha fatto cambiare idea al club, con 4 gol in 6 partite. "" è stato il commento dello staff, che non si aspettava un debutto così scintillante. Il passaggio in prima squadra non ha rallentato la sua corsa:Ragazzo umile e sempre sorridente, Sima ha sempre voluto fare il calciatore. Sogna in grande, ma ora sa che non è il momento di fare voli pindarici.hanno messo il suo nome sul taccuino, non appena sarà possibile andranno a vederlo da vicino.destinato a portare una valanga di milioni. E di battere il record di Soucek, passato dallo Slavia al West Ham per 21 milioni.