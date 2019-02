Dopo tante panchine e sporadiche apparizione in campo per pochi minuti, nelle ultime settimane Sasa Lukic è diventato uno dei titolatissimi del Torino di Walter Mazzarri. Da quando è stato schierato titolare nella partita contro l'Inter per via delle contemporanee assenze di Daniele Baselli e Soualiho Meité, il centrocampista serbo non ha più lasciato il campo.



Mazzarri lo ha infatti confermato anche per le successive gare contro Spal, Udinese, Napoli e Atalanta e anche contro il Chievo Verona dovrebbe giocare dal primo minuto. E pensare che a gennaio è stato vicino alla cessione, il presidente Urbano Cairo in accordo con il tecnico Walter Mazzarri ha però bloccato la sua partenza.