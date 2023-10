La storia d’amore tra Immobile e la Lazio potrebbe chiudersi prima del previsto. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante in una intervista a Il Messaggero: "Lazio ti amo. L'Arabia Saudita? In estate ho rifiutato ma a gennaio non so cosa farò. Potrei anche andar via. Mi hanno ferito gli attacchi dei tifosi".