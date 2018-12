Nel weekend appena concluso di Serie C, che nella trasferta sul campo della Vibonese è andata sotto al 94º. Partita praticamente chiusa dalla rete di Franchino che stava per distruggere tutte le convinzioni di una squadra che si sentiva imbattibile. E forse anche per preservare questo stato mentale è arrivata una risposta rabbiosa dei padroni del Girone C, che alhanno trovato la rete dell’incredibile pareggio grazie a; una rete che ha un valore importante perché permette alle Vespe di manteneree, soprattutto, perché inietta altro entusiasmo nelle vene di una squadra che dà la sensazione di essere davvero invincibile. Un po’ come la Juve, quella di Serie A, con la quale ha in comune diverse cose, oltre, ovviamente, a quel nome, chePoco importa che in Serie C, nel Girone A, ci sia la vera Juventus, quella U23,Le Vespe di Fabio Caserta, infatti, stanno dando lezioni di calcio a più o meno tutte le squadre del Girone C. Quello che doveva essere il girone del, e che invece ha come protagonista solitaria questa inattesa ed inarrestabile Juve Stabia.(miglior attacco e miglior difesa del girone) e nessuna sconfitta, proprio come la Juventus; per trovare l’ultimo insuccesso delle Vespe in campionato, esclusi i playoff, bisogna tornare addirittura allo, quando la Juve Stabia. Da quel momento in poi c’è stata una crescita esponenziale della squadra, partita senza troppe pressioni e arrivata ad essere, oggi, la candidata numero uno alla promozione diretta. Con buona pace delle presunte padrone del girone, che ad agosto pensavano di poter fare la voce grossa, e che alla fine si imbattute in unaGIRONE A - Avvicendamento in vetta alla classifica, cone balza al primo posto con un successo di misura sullafanalino di coda. Successo importante anche per ilche interrompe una lunga serie di pareggi calando il poker nel match interno con l’Olbia. Successo fondamentale che permette ai piemontesi di riportarsi in zona playoff dopo un mese di risultati poco esaltanti. Arriva un altro risultato positivo anche per la, che porta a casa un punto dalla sfida con il; pareggio che permette di allontanare i fantasmi della crisi ed avvicinare la: Pro Vercelli-Pistoiese 1-0; Piacenza-Lucchese 1-0; Novara-Olbia 4-0; Carrarese-Siena 1-2; Arzachena-Pro Piacenza 3-0; Arezzo-Entella 2-2; Pro Patria-Alessandria 0-0; Juventus U23-Gozzano 0-0; Pontedera-Pisa 0-2; Albissola-Cuneo 2-0.: Piacenza* 33; Carrarese 31; Pro Vercelli** 29; Pisa* 28; Arezzo 27; Pontedera 26; Siena** 24; Entella****** 23; Novara*, Pro Patria 21; Cuneo*, Gozzano, Juventus U23 18; Alessandria 16; Pro Piacenza**, Albissola 15; Olbia*, Arzachena 14; Pistoiese** 11; Lucchese* 9.Ilcontinua a vincere ed è sempre più primo in un Girone che sembra aver trovato, finalmente, il suo padrone. I friulani hanno avuto ragione deled hanno mantenuto 6 lunghezze sullaseconda. E proprio gli uomini di Pavanel si sono imposti, nonostante l’inferiorità numerica, sulla, che sembra attraversare un nuovo momento di crisi dopo le difficoltà di inizio stagione.che si accontentano dello 0-0 in una partita nella quale c’era tutto da perdere per le squadre.Altro pareggio anche per il: Virtus Verona-Fano 1-0; Triestina-Feralpisalò 2-0; Pordenone-Gubbio 1-0; Sambenedettese-Rimini 1-0; Imolese-Fermana 0-0; Vis Pesaro-Teramo 0-0; Monza-Albinoleffe 1-1; Vicenza-Ravenna 1-2; Ternana-Giana Erminio 3-3; Renate-Südtirol 0-1.: Pordenone 35; Triestina 29; Fermana 28; Ternana*, Vis Pesaro 27; Imolese, Ravenna 26; Feralpisalò, Südtirol 25; Vicenza 24; Sambenedettese* 22; Rimini, Monza 21; Gubbio, Teramo 17; Giana Erminio, Fano, Virtus Verona 16; Renate 15; Albinoleffe 13.Detto della Juve Stabia, che sta creando il vuoto tra sé e le rivali, bisogna evidenziare il. I siciliani, grazie alla vittoria di misura davanti al pubblico amico sono tornati al secondo posto, superando proprio i calabresi.; due pareggi che hanno il retrogusto dell’occasione sprecata, anche e soprattutto per lo stop della Juve Stabia, alla quale rosicchia due punti il solo Trapani.che dopo il caos di inizio anno legato allo smistamento nel Girone del sud, ha ingranato allontanandosi dall’ultima posizione.: Viterbese-Potenza 1-0; Vibonese-Juve Stabia 1-1; Rieti-Bisceglie 1-0; Virtus Francavilla-Paganese 1-0; Trapani-Rende 1-0; Cavese-Monopoli 1-1; Casertana-Reggina 0-1; Sicula Leonzio-Catania 0-0; Matera-Catanzaro 1-1.: Juve Stabia* 39; Trapani*, Rende 30; Catanzaro**, Catania** 28; Monopoli** 25; Vibonese* 23; Potenza*, Casertana* 22; Reggina** 20; Cavese**, Sicula Leonzio 19; Virtus Francavilla**, Rieti* 16; Siracusa**, Bisceglie* 14; Matera*, Viterbese******** 8; Paganese* 5.