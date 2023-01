Dopo le perquisizioni scattate a giugno scorso nella sede del Napoli a Castel Volturno, la Finanza sta frugando nelle mail, nella corrispondenza e negli altri dati estratti dai computer nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita di. Come si legge sul quotidiano La Repubblica in edicola oggi,dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021 nei confronti del patron e del consiglio di amministrazione del Napoli. Se dalle carte dovessero emergere elementi nuovi,La Procura della Figc può chiedere la documentazione, i magistrati decideranno se inviare subito gli atti oppure se attendere la conclusione delle indagini. Al centro degli accertamenti c’è la. A parte Karnezis, che può vantare una carriera di buon livello in Serie A, Napoli compreso (titolare con Ancelotti in 10 partite nella stagione 2018-19) i tre Primavera non hanno mai giocato con il Lille e sono rimasti ai margini del grande calcio.Anche sul versante della giustizia sportiva, la società appare tranquilla e respinge accostamenti con quanto sta accadendo alla Juventus.