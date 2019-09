Harry Kane, autore di una tripletta contro la Bulgaria, ha commentato in mixed zone la partita, vinta dall'Inghilterra per 4-0: "È stato bello segnare una tripletta. Pensavo che tutti siano stati fantastici oggi e io ero lì a segnare. La prestazione della squadra nel secondo tempo è stato davvero buona ma ora abbiamo ancora del lavoro da fare e martedì non dobbiamo prendere alla leggera la sfida contro il Kosovo. Speriamo di ottenere la vittoria e sei punti in due partite".