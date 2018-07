ll c.t. dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato dopo la sconfitta di misura, ai supplementari, contro la Croazia. Ecco le sue parole a ITV: "Nel primo tempo siamo stati molto bravi, abbiamo avuto delle occasioni, oltre al gol, ma forse in quel momento dovevamo chiudere la gara e invece non l'abbiamo fatto. Abbiamo recuperato il controllo della gara nei supplementari, ma questo non è bastato. Avevamo bisogno del secondo gol, peccato, abbiamo smesso di giocare nella seconda parte della ripresa. Ciò è stato fatale per il mancato passaggio del turno e la qualificazione in finale".