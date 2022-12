Il terzino dell'Inghilterra, Walker, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Francia: "Mbappé? Ho già giocato contro di lui diverse volte con il Manchester City ed è un giocatore fantastico, in grande forma. Non sarà facile, ma quando sei un professionista, vuoi giocare contro i migliori e lui è uno dei migliori se non il migliore. Chi è il più veloce? Sabato lo vedremo e chissà, spero di essere io... so cosa devo fare per fermarlo, è più facile a dirsi che a farsi, ma non mi sottovaluto. Ho già affrontato grandi giocatori con l'Inghilterra e con tutti i club dove ho giocato. Merita rispetto".