Ha dell'incredibile quanto accaduto nel pre partita di Napoli-Inter di ieri sera. Lorenzo Insigne stava rilasciando un'intervista ai microfoni di Rai Sport, ma improvvisamente qualcuno dello staff azzurro (probabilmente l'addetto stampa) ha portato via il giocatore durante la diretta.



Ecco arrivare il comunicato da parte della stessa RAI nei confronti della SSC Napoli:



«Quello che è successo lunedì 6 gennaio durante la diretta di Novantesimo minuto è inaccettabile. Nel pieno rispetto delle regole e dei diritti sportivi acquisiti dalla Rai, il giornalista Thomas Villa stava intervistando il calciatore Lorenzo Insigne nel pre-partita di Napoli-Inter ed è stato indebitamente e bruscamente interrotto da un esponente della Società Sportiva Calcio Napoli. Questo intervento senza precedenti, nel mezzo di una diretta ha creato forte imbarazzo e ha causato un grave danno in termini di immagine alla Rai, ostacolando il regolare svolgimento della trasmissione di Raisport in onda su Rai2. Chiediamo, pertanto, una spiegazione di quanto accaduto e le immediate scuse da parte della società, augurandoci che un episodio del genere non si ripeta mai più e che si sia trattato solo di un'improvvida leggerezza e non di un tentativo di danneggiare volutamente un programma del Servizio Pubblico».​