in Coppa Italia. Il calcio è anche questo e lo sa beneche prima di dire sì ai blucerchiati ha tentennato parecchio, proprio perché conscio di meritarsi sia il nerazzurro che certe platee che ne conseguono. Ma Inter e Samp hanno quasi raggiunto l’accordo per il prestito semestrale, gli ultimi dettagli li hanno rimandati a oggi, sia per dare priorità al match di Coppa Italia sia per limare le ultime differenze., o meglio fino a quando capirà il periodo di stop che dovrà affrontare Correa, uscito infortunato dal campo dopo appena 5’ di gioco.A primo impatto è sembrata una ricadutala stessa che gli aveva dato problemi qualche mese fa. Ecco perché in viale della Liberazione. Se l’infortunio di Correa dovesse andare per le lunghe, viene in mente che potrebbe anche momentaneamente bloccare il trasferimento di Sensi alla Samp, magari in attesa di una punta.