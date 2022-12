E' Marcus Thuram il principale obiettivo per l'attacco dell'Inter, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro ha già incassato il gradimento di massima del nazionale francese, ma adesso bisognerà imbastire tutto il discorso economico. Marotta e Ausilio sono pronti ad avanzare la prima proposta d'ingaggio per il centravanti del Borussia Monchengladbach.