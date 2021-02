Due nuove positività in casa Inter ma ancora una volta non riguardano il gruppo della prima squadra. Attraverso il sito ufficiale del club, infatti, è stata data la conferma che il fantasista dell'Inter Primavera Gaetano Oristanio ed Eva Bartonova, difensore dell'Inter femminile, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19.



I COMUNICATI

FC Internazionale Milano comunica che Gaetano Oristanio è risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi. Il giocatore e l'intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario. Oristanio non sarà a disposizione per la gara di oggi della Primavera contro l’Empoli.



FC Internazionale Milano comunica che Eva Bartonova è risultata positiva al tampone effettuato nei giorni scorsi con la Nazionale ceca. La giocatrice segue le procedure previste dal protocollo sanitario e sta svolgendo il periodo di isolamento in Repubblica Ceca. Bartonova non sarà a disposizione per la gara di oggi contro l’Hellas Verona.