L'Ajax vince 2-1 contro lo Sparta Rotterdam in rimonta e ancora una volta i tifosi del Lancieri hanno subissato di fischi il proprio portiere, André Onana, per il gol del momentaneo 1-0 degli ospiti. Il futuro portiere dell'Inter non è riuscito a frapporsi al bolide di de Kamps, ma nonostante il tiro fosse praticamente imparabile, l'intera Amsterdam Arena ha criticato l'estremo difensore camerunese che però questa volta, intervistato da Espn nel post-partita non si è voluto trattenere.



I FISCHI - "Non sono influenzato dai loro fischi, non mi interessa affatto. Possono cantare, possono piangere, possono fare quello che vogliono. Non me ne frega un ca**o. Se mi fischiano perché me ne vado? Non ne ho idea, dovete chiedere a loro".



FORMA SCADENTE - "Non sono nella mia forma migliore in questo momento, è la verità! Non ho giocato a lungo!".



"LASCIATEMI IN PACE" - Se si arrabbiano è un problema loro, se sono tristi è un problema loro. È così che sono diventato quello che sono. È la mia vita, che mi lascino scrivere la mia storia".