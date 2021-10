Tra le armi a disposizione dell'Inter e di Inzaghi c'è la pericolosità sulle palle da fermo e la Gazzetta dello Sport analizza e offre merito a questa caratteristica dei nerazzurri, efficace anche contro lo Sheriff.



“Due gol su tre sono arrivati su palla inattive e non c’è niente di male. Sono contesti in cui Inzaghi fa valere la tecnica dei suoi nel calciare e il tonnellaggio di diversi nerazzurri. Verranno buoni anche a Tiraspol, nell’immediato ritorno contro lo Sheriff, il 3 novembre, incontro cruciale sulla strada per gli ottavi. Non sarà facile, gli “sceriffi” hanno le manette facili, ma bisognerà riuscire, e presumiamo che Inzaghi si affiderà a quelli che sanno come si fa, gli Dzeko, i Vidal, i Perisic, i “vecchiacci” che ancora piacciono”.