Missione di mercato per l'Inter a Barcellona. Lo scorso 13 marzo, in occasione del ritorno degli ottavi di finale in Champions League contro il Lione, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è stato al Camp Nou. Dove ha incontrato i colleghi del club catalano: Eric Abidal e Ramon Planes. Per parlare di due centrocampisti nel mirino dell'Inter: il croato Ivan Rakitic e il cileno Arturo Vidal, ex Juventus. Sempre secondo Tuttosport, il ds nerazzurro ha messo gli occhi anche su due giocatori del Lione: il mediano francese Tanguy Ndombele e l'attaccante olandese Memphis Depay.